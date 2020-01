in News

Offizieller Trailer #2 zu DOOM Eternal

Im Shooter DOOM Eternal darf bald wieder fröhlich geschnetzelt werden. Bethesda hat dazu einen zweiter Trailer veröffentlicht. Im Video ist wieder einiges an Kämpfen und Glory Kills zu sehen, sowie brandneue Gegner wie der Marauder, der Gladiator und die vernichtende Macht der Schmelztiegel-Waffe. DOOM Eternal erscheint am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Google Stadia und Nintendo Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Beitrag teilen teilen

