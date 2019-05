ONINAKI – Neuer Trailer

Square Enix veröffentlicht einen neuer Trailer zum neuen Action-RPG von Tokyo RPG Factory ONINAKI. Das Video stellt die sogenannten Daemonen vor, die dem Spieler im Kampf zur Seite stehen werden.

Spieler steuern in ONINAKI den Helden Kagachi, einen jungen Wächter, der Verlorene Seelen in Jenseits geleitet. Kagachi kann sich mit Daemonen (besonderen „Verlorenen Seelen“, die nicht wiedergeboren werden konnten) verbinden und deren Kräfte nutzen. Diese mächtigen Seelen unterstützen die Spieler im Kampf und jede Daemonenart repräsentiert dabei eine andere Waffengattung. Spieler können die Fertigkeiten ihrer Daemonen anpassen und in Echtzeit zwischen ihnen hin und her wechseln, um Gegner mit einzigartigen Angriffen und Verstärkungen zu bekämpfen.

ONINAKI erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (STEAM).