Online-Shooter Hired Ops jetzt im Early-Access spielbar

AbsolutSoft Studio hat den Start der Early-Access-Phase seines Online-Shooters Hired Ops bekannt gegeben.

Spieler können nach dem Download, der Installation des Games über Steam und nach der Registrierung über die Webseite sofort gegen andere Söldner in den Kampf ziehen. Außerdem können sie am In-Game-Bonus-Programm teilnehmen.

Teilnehmer der Early-Access-Phase werden die grundlegenden Spielmechaniken und Inhalte von Hired Ops ausprobieren können. Ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Waffenmodifikationen, verschiedene Spielmodi sowie ein Starter-Set von Karten warten auf die Spieler. Zum finalen Release des Spiels hat das Studio ein Tutorial, einen realistischen Hardcore-Modus, den Bau von Stützpunkten, Clans, Verträge und vieles mehr geplant.

In der Early-Access-Phase erhalten Spieler frühzeitig Zugriff auf Hired Ops und können durch ihr Feedback an den Entwickler bei der Optimierung des Spiels helfen. Die aktivsten Spieler der Early-Access-Phase werden dabei noch vor allen anderen noch nicht veröffentlichte Features und Inhalte testen können. Der Client wird während der Early-Access-Phase regelmäßig aktualisiert und erweitert, während die Entwickler in dieser Zeit einen effektiven Test des Spiels unter realen Bedingungen durchführen können. Der Fokus liegt dabei darauf, die Game-Balance und Kampf-Dynamiken zu verbessern.

Hired Ops soll im 1. Quartal 2017 erscheinen. Das genaue Release-Datum wird nach Auswertung der Early-Access-Phase entschieden.