Open Playtest von Rescue HQ

Publisher Aerosoft und Entwickler stillalive studios laden herzlichst zum Open Playtest von Rescue HQ – der Blaulicht -Tycoon ein. Bis 22.04 können Interessierte die Verantwortung im Hauptquartier von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei übernehmen und das Spiel austesten.

In Rescue HQ schlüpft der Spieler in die Rolle der Einsatzleitung, baut seine Wache auf und verwaltet Ressourcen und Personal. Die unterschiedlichen Abteilungen bieten abwechslungsreiches Gameplay und vereinen gleich drei beliebte Blaulicht-Szenarien in einem Spiel. Knappe finanzielle Mittel und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade stellen den Spieler dabei immer wieder vor neue Herausforderungen.

Ein Steam-Key für den Open Playtest wird allen Mitgliedern des Discord-Servers von Rescue HQ zur Verfügung gestellt:

Rescue HQ erscheint im Mai für PC. Mehr Infos auf rescue-hq.aerosoft.com