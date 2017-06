Orcs Must Die! Unchained Termin für PS4

Robot Entertainment hat heute bekannt gegeben, dass ihr Free-to-Play Action-Tower-Defense Spiel Orcs Must Die! Unchained am 18. Juli auf PlayStation® 4 veröffentlicht wird.

In ORCS MUST DIE! UNCHAINED schlüpfen Spieler in die Rolle von mächtigen Kriegsmagiern, magischen Zauberinnen oder in die Schuhe des brutalen Blackpaws und können eine Reihe von anderen fantastischen Helden freischalten, die alle mit einzigartigen Kräften und Fähigkeiten ausgestattet sind. Um deine Festung erfolgreich zu verteidigen, musst du eine undurchdringliche Festung an Fallen legen, um so deine Feinde zu schwächen und letztendlich zu besiegen. Spieler können sich dem Kampf alleine oder als Teil eines Teams von drei Helden stellen, wobei das Ziel immer das gleiche bleibt: sicherzustellen, dass die gierigen und widerlichen Orcs es nicht schaffen, das Rift zu erobern.

Spieler bezwingen ihre Feinde in verschiedenen Modi und messen sich auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Zu den Modi zählen der klassische Überlebens Modus und Sabotage, ein Head-to-Head Party Modus. Unabhängig vom Modus haben Spieler eine Vielzahl von Möglichkeiten um Orcs in Jenseits zu befördern: Sie können Orcs unter anderem in Lavakratern brutzeln lassen, sie mit Decken-Fallen zerquetschen oder sie mit einem frostigen Schlag erfrieren lassen.