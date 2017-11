Outcast – Second Contact: Neues Entwicklertagebuch

Bigben Interactive und Entwickler Appeal veröffentlichen den zweiten Teil ihres Entwicklertagebuchs zu Outcast – Second Contact, in dem die Spieldesigner Einblicke in die Entstehung des Remakes geben.

Outcast – Second Contact ist das vollständige Remake von Outcast für PlayStation®4, Xbox One und PC. Als erste offene 3D-Welt in der Geschichte der Videospiele und wahrer Pionier des Action-Adventure-Genres gewann das Original über 100 Auszeichnungen – einschließlich „Abenteuerspiel des Jahres“. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Cutter Slade, einem Elite-Soldaten mit starkem Charakter, der als letzte Chance der Erde auf einen außerirdischen Planeten entsendet wird. Man erforscht eine atemberaubende Welt, in der sich Wissenschaft und Magie verbinden, entdeckt exotische Städte, tritt gegen überragende Gegner an und versucht, die Geheimnisse einer fortschrittlichen Zivilisation zu enthüllen. In einer lebendigen Welt mit eigenem Ökosystem müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden – das Schicksal zweier Universen hängt allein vom Spieler ab.

In einem neuen Video sprechen Yves Grolet (Game Director und Mitgründer von Appeal) und Franck Sauer (Artistic Director und Mitgründer von Appeal) über ihre Beweggründe, 18 Jahre nach Erscheinen des Kultklassikers Outcast ein Remake zu machen. Zudem erläutern sie die Verbesserungen, die Outcast – Second Contact gegenüber dem Original haben wird.

Outcast – Second Contact ist ab 24. November für PlayStation®4, Xbox One und PC erhältlich.