Outcast – Second Contact: Neues Gameplay-Video

Bigben Interactive und Entwickler Appeal zeigen in einem neuen Video zu Outcast – Second Contact, welche verschiedenen Wege Spieler wählen können, um sich Gegnern auf dem Planeten Adelpha zu stellen. Adelpha ist eine der ersten 3D-Welten in der Videospielgeschichte, die im Remake von Outcast komplett modernisiert wurde.

Outcast – Second Contact spielt auf dem Planeten Adelpha, einer Open World gefüllt mit Überraschungen und Bewohnern, von denen einer gefährlicher ist als der andere. Das Gameplay-Video zeigt das Waffenarsenal und die Hilfsmittel, die der Held des Spiels, Cutter Slade, während seines Abenteuers wählen kann. Cutter hat viele Möglichkeiten, sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Er nutzt zum Beispiel die Tracer Gun, perfekt für die direkte Konfrontation, oder die Dart Gun, die ihn einen Feind niederschlagen lässt, ohne entdeckt zu werden.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cutter Slade, einem Elite-Soldaten mit starkem Charakter, der als letzte Chance der Erde auf einen außerirdischen Planeten entsendet wird. Sie erforschen eine atemberaubende Welt, in der sich Wissenschaft und Magie verbinden, entdecken exotische Städte, treten gegen überragende Gegner an und versuchen, die Geheimnisse einer fortschrittlichen Zivilisation zu enthüllen.

In einer lebendigen Welt mit eigenem Ökosystem müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden – das Schicksal zweier Universen hängt allein vom Spieler ab.

Outcast – Second Contact ist ab 24. November für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich.