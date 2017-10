Outcast – Second Contact: Release-Datum

Bigben Interactive und Entwickler Appeal geben das Release-Datum für Outcast – Second Contact, bekannt und veröffentlicht gleichzeitig einen neuen „Hero“-Trailer.

Outcast – Second Contact wird ab 24. November für PlayStation®4, Xbox One und PC im Handel erhältlich sein wird

Bei Second Contact handelt es sich um das Remake des Klassikers Outcast. Erneut befindet sich Cutter Slade in einer schwierigen Lage als er auf Adelpha erwacht, einer fremden Welt, die gleichermaßen schön und gefährlich ist. Doch der Außerirdische, den Sie „Ulukai“ nennen, gibt nicht auf. Als amerikanischer Navy SEAL verfügt Cutter über eine umfassende Ausbildung. Sein Charakter und seine Methoden haben ihm auf der Erde oft Ärger eingebracht. Der Second-Contact-Auftrag ist seine Chance auf einen neuen Anfang. Er lässt sich vollständig auf eine fremde Zivilisation und Kultur ein und muss sich einer Vielzahl an Herausforderungen stellen: mit reichen Händlern verhandeln, eine Rebellenarmee aufstellen, gegen die Armee des Tyrannen Fae Rhan antreten und in einer feindlichen Umgebung überleben.

Der neue Hero-Trailer gibt erste Einblicke in Cutter Slades Abenteuer: