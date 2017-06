in News

Outcast – Second Contact: Video zeigt Planeten Adelpha

Bigben Interactive und Entwickler Appeal haben ein neues Video der „Adelpha-Serie“ veröffentlicht, die dazu einlädt, die vielfältige Welt von Outcast zu entdecken. Outcast – Second Contact, das Remake des Kultspiels Outcast, erscheint in diesem Herbst für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Nachdem im ersten Video bereits die schneebedeckten Landschaften von Ranzaar zu sehen waren, erkundet Cutter Slade nun die heißen, tropischen Gebiete des Planeten Adelpha: Shamazaar. Auf seinen Abenteuern zieht Cutter Slade durch das Heilige Land der Alien-Bewohner, das vor allem für seine Tempel bekannt ist.

In seinem Missionsbericht gewährt Cutter Slade exklusive Einblicke in seine Abenteuer. Outcast – Second Contact ist das vollständige Remake des Kultklassikers Outcast für die neueste Konsolen- und PC-Generation.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cutter Slade, Elite-Soldat mit starkem Charakter, der als letzte Chance der Erde auf einen außerirdischen Planeten entsendet wird. Sie erforschen eine atemberaubende Welt mit exotischen Städten, in der sich Wissenschaft und Magie verbinden. Spieler müssen gegen überragende Gegner antreten und versuchen, die Geheimnisse einer fortschrittlichen Zivilisation zu lüften. Sie stehen vor der Herausforderung, die richtigen Entscheidungen in einer lebendigen Welt mit eigenem Ökosystem zu treffen. Das Schicksal zweier Universen hängt davon ab.