Overclocking Show auf der GAME-CITY 2016

Wie auch schon letztes Jahr sind unsere Kollegen und Freunde von overclockers.at wieder auf der GAME-CIYT 2016 vertreten und werden eine fulminante Overclocking Show bieten.

Die Jungs stehen an allen drei Tagen auf der Hauptbühne, die diesmal mitten im Innenhof aufgebaut wird. Das Highlight der Overclocking Show ist ein monströser Gaming-PC mit vier wassergekühlten ASUS GTX 1080 STRIX und einem Zehnkerner unter Minusgraden. Dazu gibt es eine gehörige Portion Virtual Reality mit einer HTC Vive live auf der Bühne, jede Menge eisgekühlte T-Shirts und verrückte Gewinnspiele mit Hardware-Preisen. Mat und sein Team lassen es also noch einmal so richtig krachen, denn das wird soweit wir wissen, vermutlich der letzte, öffentliche Auftritt von overclockers.at.

Die Bühnenshow beginnt mit Virtual Reality auf einer HTC Vive und einem ASUS G20. Dazu werden Gamer aus dem Publikum auf die Bühne geholt, die sich dann mittels stressiger Fuchtelei bei ZenBlade beweisen müssen. Währenddessen kühlt oc.at im Hintergrund das Monster-System mit einem Warenwert von ungefähr 8000 Euro auf Minusgrade runter, um Framerates jenseits von Gut und Böse live vorzuzeigen.Diese Mischung wird mit einer Unmenge von Goodies garniert, die meist eisgekühlt und dampfend ins Publikum wandern – das Übliche eben.

Ach ja, nicht zu vergessen, das Rennspiel Forza Horizon 3 wird auch live und mit max. Details zu sehen sein!

Nach der Bühnenshow werden Mitglieder von overclockers.at und HWBOT-Teamkameraden noch in den Backstage-Bereich eingeladen, um die Monster-PCs aus nächster Nähe zu betrachten. Also ein Grund mehr auf der GAME CITY vorbeizuschauen!

Overclocking-Show Bühnenzeiten

Freitag 23.09 16:00-16:30 Samstag 24.09 14:00-14:30 Sonntag 25.09 14:00-14:30

Weitere Details und einige coole Fotos könnt ihr auch diesem Beitrag entnehmen.