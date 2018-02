Veröffentlicht am

in News

PAC-MAN und Sonic Crossover

Die legendären Videospielhelden PAC-MAN und Sonic the Hedgehog kommen im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events für ein Crossover zusammen.

In Sonic Dash können Spieler als PAC-MAN oder Ms. PAC-MAN an vier einwöchigen Charakter-Events teilnehmen. Hier können sie Power Pellets sammeln und im brandneuen Bosskampf gegen Bash the Ghost antreten. Spieler, die genug von PAC-MANs Classic Fruits, Bells und Keys gesammelt haben, haben die Möglichkeit, diese Charaktere permanent freizuschalten.

Gleichzeitig rast Sonic in die Welt des PAC-MAN Mobile Games, um seine entführten Tierfreunde zu retten. Während des zeitlich begrenzten Events haben Spieler die Möglichkeit, mit Sonic durch ein ummodelliertes Labyrinth im Stil des klassischen Green Hill Zone zu spurten, während sie Ringe sammeln und durch Moto Bugs schneller werden. Das Update enthält zudem sechs einzigartige Welten und kostenlose Sonic Turniere. Spieler, die bis zum 20. März an diesem Event teilnehmen, können die Sonic Maze Inhalte in PAC-MAN dauerhaft freischalten. Nach diesem Datum kann Maze nicht mehr freigeschaltet werden.

PAC-MAN und Sonic Dash können kostenlos bei Google Play und im Apple App Store heruntergeladen werden. Crossover-Inhalte werden bis zum 20. März Teil eines kostenlosen, zeitlich begrenzten Updates für PAC-MAN sein.

PAC-MAN ist bei Google Play und dem App Store verfügbar.

Sonic Dash kann bei Google Play und im App Store heruntergeladen werden.