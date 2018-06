Veröffentlicht am

Paladins für Nintendo Switch

Hi-Rez Studios hat heute angekündigt, dass der Helden-Shooter Paladins für Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Spieler können in dem teambasierten Helden-Shooter Waffen schwingen und Zauber wirken, um zu einem legendären Champion von Paladins zu werden. Die Teamarbeit einer Gruppe ist dabei besonders wichtig: Unterstützer müssen ihr Bestes tun, um Tank-Spieler am Leben zu halten. DPS-Spieler lassen die Kugeln fliegen und Flankierer suchen stets nach dem nächsten Ziel.

Paladins Einzigartigkeit kommt in seinem kartenbasierten Decksystem zum Ausdruck. Spieler können spezifische Karten für jeden Champion verwenden und Decks bauen, um ihren persönlichen Spielstil zu optimieren. Alle Karten sind dabei sofort und kostenlos freigeschaltet. Spieler können also ab der ersten Spielminute mit dem Decksystem experimentieren. Wenn Paladins für Nintendo Switch veröffentlicht wird, können Spieler Zugang zum Spiel erhalten, indem sie in Nintendos eShop das Gründer-Paket kaufen. Das Gründer-Paket enthält alle 36 aktuellen und alle zukünftigen Champions sowie einige exklusive kosmetische Gegenstände für Gründer.

Zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer wird Hi-Rez Studios Paladins für Nintendo Switch allen Spielern kostenlos zugänglich machen. Die Nintendo Switch-Version von Paladins bietet Spielern Mehrspieler-Crossplay zwischen Xbox One und Nintendo Switch. Paladins für Nintendo Switch läuft über einen eigenen Unreal-Engine-3-Port mit 60 FPS und bietet so im Freihand- wie im gedockten Modus exzellentes Spielvergnügen.

Paladins wird am 12. Juni, für Nintendo Switch veröffentlicht, für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheint das Spiel am 8. Mai