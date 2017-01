in News

PC-Open Beta für Sniper Ghost Warrior 3 angekündigt

CI Games kündigt die Open Beta für Sniper Ghost Warrior 3 an.

Ab heute, 17. Januar 2017, können sich PC-Spieler über http://sniperghostwarrior3.com/beta registrieren, um die beiden Singleplayer-Missionen „Cut Off“ und „Blockout“ spielen zu können. Der offizielle Beginn der Sniper Ghost Warrior 3 Beta ist der 3. Februar 2017.

Die Missionen der Open Beta im Detail:

Cut Off

Die Separatisten kontrollieren eine große Radarstation. Diese dient als Kommunikationsanlage mit deren Hilfe Truppenbewegungen in der Region beobachtet werden können. Die Aufgabe von Jon besteht darin, die Anlage zu infiltrieren und das Satellitensignal zu unterbrechen. Der Zugang zur feindlichen Kommunikation würde Jon und seinem Team einen taktischen Vorteil verschaffen. Zudem besteht die Möglichkeit, Informationen über den Verbleib seines Bruders zu finden.

Blockout

Der lokale Widerstand übermittelt Jon die Position für den Aufenthaltsort einer Liste, in der die Namen von Kriegsverbrechern enthalten sind. Sein strategisches Ziel trägt den Namen Ivan Krustchev. Dieser versteckt sich in einem verlassenem Wohnkomplex, der von seinen Truppen bewacht wird. Die Mission lautet, Ivan Krustchev zu eliminieren und Gerechtigkeit über das Volk von Georgien zu bringen. Dabei ist es dem Spieler überlassen, wie dieser vorgeht. Er kann sein Scharfschützengewehr einsetzen und von einem gegenüberliegendem Gebäude zuschlagen, den Außenposten mit seinem Sturmgewehr im Frontalangriff Asäubern oder sich ungesehen an den Wachen vorbeischleichen und das Ziel lautlos ausschalten.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC.