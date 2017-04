Persona 5 Launch-Trailer

Persona 5, die lang erwartete Fortsetzung der preisgekrönten J-RPG Reihe ist seit heute im Handel erhältlich. Passend dazu veröffentlicht Publisher Atlus einen Launch-Trailer.

In Persona 5 übernimmt der Spieler die Rolle des neuen Austauschstudent der Shujin Akademie in Tokyo. Dieser ist kein unbeschriebenes Blatt, das sagen zumindest die Gerüchte. In Wahrheit wurde der Held eines Verbrechens in seiner korrumpierten Heimatstadt beschuldigt, das er nie begangen hat. Jetzt muss er mit der Strafe leben und sich bedeckt halten, um weiteren Ärger mit der verdorbenen Gesellschaft zu vermeiden. Doch schon bald stellt er fest, dass er über eine übernatürliche Gabe verfügt, die ihn ins sogenannte Metaverse reisen lässt. Dort kämpft der Held zusammen mit einer Gruppe von anderen Außenseitern – den Phantomdieben – gegen die dunklen Schatten im Inneren der Menschen, löst kniffelige Rätsel und entdeckt die grausigsten Geheimnisse. Im Metaverse stoßen die Spieler – und Phantomdiebe – auf die namengebenden Personas, die der Ursprung aller übernatürlichen Kräfte sind. Die Phantomdiebe müssen in Persona 5 allerdings auch noch ein Doppelleben als ganz gewöhnliche Teenager führen, den Schulunterricht besuchen, Freizeitaktivitäten unternehmen und Nebenjobs ausüben.

PERSONA 5 FEATURE-ZUSAMMENFASSUNG

Persona 5 ist der erste Teil der preisgekrönten Reihe, nach der PlayStation 2-Generation.

Rasante japanische Rollenspiel-Mechaniken, aufregende Actionsequenzen und eine tiefgründige Story.

Lebhafte Charaktere, Feinde und Umgebungen, sowie elegante Zwischensequenzen im Anime-Stil.

Der Soundtrack stammt von dem bekannten Komponisten Shoji Meguro.

Eine Geschichte, die sich an Neulinge und Persona-Veteranen gleichermaßen richtet.

Persona 5 ist für PlayStation®4 und PlayStation®3 erhältlich.