Auf einen eigenständigen vierten Teil der Echtzeit-Strategiespiel-Reihe müssen wir zwar weiterhin warten, doch immerhin hat Nintendo heute Pikmin 3 Deluxe angekündigt. Ursprünglich 2013 für die Wii U veröffentlicht werden die Pikmin des dritten Teils der beliebten Serie nun also ab dem 30. Oktober auch auf die Switch losgelassen! Pikmin 3 Deluxe bietet neue Missionen, kooperative Spielmodi, alle Download-Inhalte und mehr.

In den Weiten des Alls wartet eine geheimnisvolle und doch seltsam vertraute Welt auf alle Nintendo-Fans. Sie steckt voller Überraschungen, niedlicher Wesen und gewaltigem Spielspaß. Jetzt heißt es: Gurt anlegen und zur Landung bereitmachen, denn am 30. Oktober erleben die kleinen Pikmin in Pikmin 3 Deluxe ihr bisher größtes Abenteuer auf Nintendo Switch. Sein Debüt feierte der dritte Teil der beliebten Strategiespiel-Serie auf Wii U. Die Nintendo Switch-Version hält zahlreiche neue Inhalte bereit, mit noch mehr Möglichkeiten zum kooperativen Spiel und einer ganzen Reihe von Einstellungen, die Neulingen den Einstieg erleichtern.

Das ist neu in der Deluxe-Version!

Zusätzliche Schwierigkeitsgrade, eine Fokus-Zielerfassung und optionale Tipps erleichtern weniger erfahrenen AbenteuerInnen den Einstieg

Neue Herausforderungen bieten erprobten Fans zusätzlichen Spielspaß

SpielerInnen dürfen sich auf neue Missionen, kooperative Spielmodi und alle bisher erschienenen Download-Inhalte freuen

Pikmin 3 Deluxe für Nintendo Switch bietet zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen. Dazu gehört die Möglichkeit, den Abenteuermodus sowie die neuen Bonus-Abenteuer kooperativ mit einem Freund oder einer Freundin zu spielen. Außerdem sind sämtliche Zusatzlevel, die als Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels veröffentlicht wurden, bereits enthalten. Dank neuer Schwierigkeitsgrade, einer Fokus-Zielerfassung, optionaler Tipps und der Möglichkeit, in einem entspannteren Tempo zu spielen, finden sich auch weniger erfahrene AbenteurerInnen einfacher auf dem fremden Planeten zurecht.

Im Laufe ihrer Entdeckungsreise treffen und befehligen die SpielerInnen eine Vielzahl unterschiedlicher Pikmin. Das einsatzfreudige Team hilft ihnen, zahllose Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Denn je nach Farbe verfügen die Pikmin über andere Fähigkeiten und Stärken: Die Blauen Pikmin etwa können unter Wasser atmen und Gegenstände einsammeln, die pinkfarbenen Flügel-Pikmin wiederum überqueren Gewässer oder tiefe Gruben einfach auf dem Luftweg. Nur wer seine Pikmin-Teams geschickt aufteilt, ihnen passende Aufgaben zuweist und zwischen den drei Crewmitgliedern wechselt, kann sich einen Weg durch die zahlreichen Landschaften bahnen.

Erfahrene SpielerInnen können ihre Fähigkeiten in Pikmin 3 Deluxe zudem in neuen Herausforderungen mit Olimar und Louie, die den Planeten PNF-404 erforschen, unter Beweis stellen. Und alle, die ein wenig kompetitiven Spielspaß suchen, erleben im Bingoduell spannende Mehrspieler-Wettkämpfe.

Der Landeanflug hat begonnen: Riesige Teams winziger Pikmin stehen ab dem 30. Oktober bereit, wenn sich die SpielerInnen in Pikmin 3 Deluxe für Nintendo Switch in ein gewaltiges Abenteuer stürzen. Und wer mit der Erkundung des fremden Planeten gleich am Starttag beginnen möchte, kann die digitale Version des Spiels ab sofort im Nintendo eShop vorbestellen.