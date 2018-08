Veröffentlicht am

Plantronics mit RIG 300-Serie und RIG 400 PRO auf der gamescom

Plantronics präsentiert die neue RIG 300-Serie sowie das RIG 400 PRO HC auf der gamescom 2018.

Die Headsets sorgen für ein eindrucksvolles, leichtes und langlebiges Audioerlebnis und sollen Gamern einen echten Wettbewerbsvorteil in Battle Royale-Arenen bieten. Die jüngsten Mitglieder der RIG-Familie setzen die beliebte Produktreihe fort, die sich durch guten Sound, individuelle Anpassbarkeit, Komfort und Langlebigkeit auszeichnet und sich an Nutzer von Nintendo Switch, Xbox One, PS4 oder PC richtet.

ie Headsets der RIG 300-Serie wurde speziell für junge Gamer entwickelt und dürften auch den Ansprüchen ihrer Eltern gerecht werden. Sie sind in den Varianten Xbox One (HX), PlayStation (HS), Universal (HC) und PC verfügbar. Die RIG 300-Serie bietet ein modulares, stabiles und sicherheitsorientiertes Design mit offenen Ohrmuscheln. Damit nehmen Nutzer ihre Umwelt auch während des Wettkampfs wahr und profitieren selbst während langer Sessions von optimalem Tragekomfort.

Weitere Features der RIG 300-Serie

Plantronics SoundGuard-Technologie, die das Gehör von Nutzern vor plötzlich auftretenden Audiospitzen und maximalen Dezibel-Pegeln schützt.

40 mm-Treiber liefern präzisen Bass für HD-Audio, der jedes Spieldetail verstärkt.

Intuitive Steuerung von Spiellautstärke und Stummschaltung über Inline-Regler.

Das RIG 400 PRO HC knüpft an die Vorgängerversion RIG 400 an. Nutzer können durch den zum Patent angemeldeten RIG-Gaming-Audioregler die Spiellautstärke direkt am Controller einstellen – ohne sich vom Spielgeschehen ablenken zu lassen.

Weitere Features des RIG 400 PRO HC

Lärmisolierende Ohrkissen aus zwei Materialien, die auch dem längsten Gaming-Marathon mit exzellentem Komfort standhalten.

Dynamische 40mm-Treiber mit Niederfrequenzresonatoren.

Dolby Atmos-Code für Kopfhörer* zur Aktivierung eines unvergleichbaren dreidimensionalen Klangerlebnisses

* Prepaid-Code für Dolby Atmos nur für Xbox One-Nutzung und nicht enthalten bei HS-Modellen für PlayStation 4

„Die neue RIG 300-Serie und das RIG 400 PRO HC führen die Mission der RIG-Familie fort, Gamern das bestmöglichste Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um ihre Performance auf das nächste Level zu heben“, so Jack Reynolds, Director Gaming Products bei Plantronics. „Die RIG-Headsets unterstützen Nutzer dabei, mehr zu hören, schneller zu reagieren und auch während langer Sessions am Ball zu bleiben, um nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu gewinnen.“

Preise und Verfügbarkeit

Die RIG 300-Serie für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Windows 10 ist auf Plantronics.com und im Fachhandel für 39,99 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Das RIG 400 PRO HC für Xbox One und PlayStation 4 ist ab Ende August für 59,99 Euro verfügbar.