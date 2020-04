in News

PlayStation 5-Controller vorgestellt

Sony Interactive Entertainment stellt erstmals den DualSense-Wireless-Controller für PlayStation 5 vor. Der Controller der neuen Hardware-Generation bietet ein innovatives haptisches Feedback, das für eine Vielzahl beeindruckender Empfindungen sorgt und dadurch die Immersion beim Spielen noch weiter erhöht. Zum Beispiel werden die adaptiven Schultertasten eindrucksvoll auf das Spannen eines Bogens reagieren, sodass Spieler die Kraft, die hinter dieser Aktion steckt, direkt zu spüren bekommen. Der Controller wird sich auch merklich anders anfühlen, je nachdem, ob Spieler beispielsweise mit einem Rennwagen auf einer geteerten Piste, auf dem Rasen oder im Schlamm unterwegs sind. Zusätzliche Informationen zum Design des DualSense und weiteren Features wie der “Create”-Taste oder der verbesserten Akkulaufzeit im Vergleich zum aktuellen DualShock 4-Controller sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar.

