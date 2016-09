PlayStation auf der GAME CITY 2016

Bald ist es wieder soweit: Die GAME CITY öffnet ihre Tore und auch PlayStation ist mit dabei. Im Wiener Rathaus erwarten Besucher zahlreiche Gaming-Highlights am bisher größten Messeauftritt mit dem sich PlayStation in Wien präsentiert hat. Auf mehr als 1000 Quadratmetern können über 20 Titel angespielt und angeschaut werden.

Der diesjährige Fokus liegt vor allem auf dem im Oktober erscheinenden Virtual Reality System „PlayStation VR“, von dem alleine 18 Anspielstationen zur Verfügung stehen um in virtuelle Welten einzutauchen. Um Wartezeiten auf der Messe zu vermeiden, wird interessierten Besuchern empfohlen sich vorher auf der Seite http://trypsvr.com anzumelden und sich dort vorab einen Anspieltermin zu sichern. Nach erfolgreicher Anmeldung erhält der Nutzer seinen individuellen Buchungs-Code welcher es ermöglicht, die PlayStation VR auf der GAME CITY ohne Wartezeit auszuprobieren.

Unter allen Teilnehmern, die den Registrierungsprozess abschließen und sich rechtzeitig an dem zugewiesenen Slot vor Ort einfinden, verlost Sony Interactive Entertainment ein komplettes VR Erlebnispaket, bestehend aus einer PS4 Konsole, PlayStation VR, PlayStation Camera und Move Motion Controllern, sowie dem PS VR Titel VR Worlds.

Mit „GT Sport“, dem neuen Titel der erfolgreichen Rennsimulations-Reihe Gran Turismo, ist ein rasantes Software Highlight im Gepäck und auf 6 eigens entworfenen Rennsitzen spielbar. Von der inneren Struktur der Scheinwerfer über die Breite der Trennlinien der Karosserieteile bis hin zu den Nähten der Sitze – bei „GT Sport“ wird in allen Aspekten aufs Detail geachtet. „GT Sport“ ist jedoch nicht der einzige exklusive PlayStation 4 Titel, welcher zum ersten Mal in Österreich präsentiert wird. In einem eigens eingerichteten Kino wird der sehnlichst erwartete Blockbuster „Horizon Zero Dawn“ gezeigt – und zwar direkt von den Entwicklern (Guerrilla Games) mit exklusiven Live-Gameplay-Demos. Obendrauf wird der Titel zum aller ersten Mal in Österreich für die Besucher der Messe spielbar sein.

Um die Vorfreude ein wenig zu schüren, hier eine Übersicht über die angebotenen Spiele-Titel:

PS4 First Party-Titel

Gran Turismo Sport (anspielbar)

Horizon Zero Dawn (Präsentation – anspielbar)

PS4 Third Party-Titel

Call of Duty®: Infinite Warfare (Activision – anspielbar)

Overwatch (Blizzard Entertainment – anspielbar)

Lego Dimensions (Warner Bros. Entertainment – anspielbar)

Pro Evolution Soccer 2017 (Konami – anspielbar)

Watch Dogs 2 (Ubisoft – Präsentation)

Dragonball Xenoverse 2 (Bandai Namco Entertainment – anspielbar)

Ride 2 (Bandai Namco Entertainment – anspielbar)

PlayStation VR-Titel (alle anspielbar):

Batman™: Arkham VR (Warner)

Battlezone©

Bound VR

Drive Club VR

EVE Valkyrie (CCP Games)

Headmaster (Frame Interactive)

Here They Lie

Resident Evil™ 7 biohazard (Capcom)

RIGS: Mechanized Combat League

Robinson: The Journey (Crytek)

Until Dawn™: Rush of Blood

Tumble VR

PlayStation®VR Worlds

Weitere Details zu Anspielmöglichkeiten von PlayStation VR und zur Registrierung finden sich auf der Tour-Website unter http://trypsvr.com