PlayStation Experience 2016: Tag 1

Von 3. – 4. Dezember veranstaltet Sony das PlayStation Experience 2016 Event in Anaheim, Californien. Wir haben die Highlights von Tag 1 in aller Kürze zusammengefasst.

In der rund 5-stündigen Veranstaltungen, ließ Sony gleich mehrere „Bomben“ platzen. Die größte Überraschung haben sie sich aber bis zum Schluss aufgehoben. Aber lest selbst – hier die Highlights in chronologischer Reihenfolge ihrer Ankündigung:

Uncharted: The Lost Legacy : Ankündigungstrailer der Standalone-Erweiterung mit neuer Titelheldin. Das Spiel wird voraussichtlich 2017 erscheinen.

: Ankündigungstrailer der Standalone-Erweiterung mit neuer Titelheldin. Das Spiel wird voraussichtlich 2017 erscheinen. Marvel vs. Capcom: Neuer Trailer. Mega Man und Ryu aus Street Fighter kämpfen gegen Cpt. Marvel und Iron Man. Das Beat ‚em Up soll 2017 erscheinen.

WipeOut: Ankündigungstrailer: Das Comeback des futuristischen Racers feiert sein Comeback auf der PS4 im Sommer 2017.

Destiny: The Dawning: Das Update für Destiny: Rise of Iron erscheint am 13. Dezember 2016 erscheint.

Crash Bandicoot n‘ Sane Trilogy : Ankündigungstrailer. Der Beuteldachs feiert sein HD-Comeback auf der PS4.

: Ankündigungstrailer. Der Beuteldachs feiert sein HD-Comeback auf der PS4. Die Resident Evil 7 Final Demo steht ab sofort im PSN für PS4, PS4 Pro und auch auf PlayStation VR zum Download bereit und wird am 24. Januar 2017 erscheinen.

Ace Combat 7: Ankündigungstrailer

The Last Guardian: Neuer Trailer präsentiert durch den Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Shuei Yoshida höchstpersönlich. Das Spiel erscheint am 6. Dezember 2016.

Rappa the Rapper, LocoRoco und Patapon erhalten HD-Remakes. Eine Demo zu PaRappa the Rapper steht ab sofort zu Download im PSN bereit.

Gravity Rush 2: erscheint am 20. Januar 2017.

Gran Turismo Sport: neuer Trailer

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom: Neuer Trailer. Das J-RPG wird 2017 erscheinen.

Yakuza Kiwami: erscheint im Sommer 2017

Yakuza 6 erscheint zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2018.

Nier Automata: Neuer Trailer. Das Hack ’n Slay erscheint am 3. Juli 2017.

Star Blood Arena: Der VR-Arena-Shooter erscheint im Frühjahr 2017.

Nioh: Neuer Trailer.

The Show 17: Das Baseball-Spiel erscheint am 28. März 2017.

Horizon Zero Dawn: Neuer Trailer vertreten.

The Last of Us Part 2: Ankündigungstrailer!

Die komplette Show gibt es hier zu sehen: