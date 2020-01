PlayStation Plus-Titel im Februar 2020

PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich im Februar auf gleich fünf Spiele freuen, die sie ab dem 4. Februar im Rahmen ihrer Mitgliedschaft herunterladen können: BioShock: The Collection (inkl. BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite), Die Sims 4 sowie Firewall Zero Hour. BioShock: The Collection Genre: Shooter, Release: 2016 In BioShock: The Collection erleben Spieler die preisgekrönte BioShock-Serie wie nie zuvor. In 1080p kehren sie zurück nach Rapture, das verborgen in den Tiefen des Meeres liegt, und nach Columbia, der Stadt über den Wolken. Die Remaster-Sammlung enthält alle Einzelspieler-Inhalte aus BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite, alle Einzelspieler-Add-ons, das 'Columbia's Finest'-Pack sowie das Bonusmaterial Director's Commentary: Imagining BioShock mit Ken Levine und Shawn Robertson. Die Sims 4 Genre: Simulation, Release: 2017 Die beliebte Spielereihe kehrt mit Die Sims 4 zurück. Spieler haben die Möglichkeit, eine Welt zu kreieren, die ihre eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Die gestalterische Freiheit reicht von der Erstellung individueller Sims mit dynamischen Persönlichkeiten und Bestreben über das perfekte Eigenheim im Bau-Modus bis hin zur Erkundung und Beeinflussung einer lebendigen Nachbarschaft und anderen faszinierenden Orten. Firewall Zero Hour Genre: VR-Shooter, Release: 2018 Firewall Zero Hour ist ein taktisch tiefer Squad-Shooter exklusiv für PlayStation VR. 360°-Sicht, völlige Bewegungsfreiheit und 3D-Surround-Sound bringen die Spieler direkt ins immersive Kampfgeschehen. Als Teil einer Elite-Söldnereinheit stellen sie sich in 4-gegen-4-Gefechten dem gegnerischen Squad und müssen dabei einen Laptop mit wichtigen Informationen entweder entwenden oder beschützen. Dabei sind Teamwork und die Umsetzung einer gemeinsamen Strategie unerlässlich. PS Plus-Mitglieder können die Titel ab dem 4. Februar im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die Januar-Spiele Uncharted: The Nathan Drake Collection und Goat Simulator einzulösen.

