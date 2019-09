PlayStation Plus-Titel im Oktober 2019

Die monatlichen Spiele bei PlayStation Plus bieten im Oktober dieses Mal eine ganz besondere Remaster-Perle sowie eine sportliche Herausforderung.

The Last of Us Remastered

Genre: Action-Adventure

Release: 2014

Im mehrfach prämierten Meisterwerk The Last of Us Remastered von Naughty Dog begeben sich Spieler auf eine gnadenlose Reise durch die Ruinen der USA. Zwanzig Jahre nach einer tödlichen Pandemie macht sich das ungewöhnliche Gespann aus dem vom Schicksal gehärteten Joel und der toughen Teenagerin Ellie auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die Menschen in geistlose Kannibalen verwandeln.

Im Vergleich zur originalen PlayStation 3-Version bietet The Last of Us Remastered für PlayStation 4 folgende zusätzliche Features:

die wunderschöne, postapokalyptische Welt ist komplett in 1080p High Definition erkundbar

der ursprüngliche DLC Left Behind, der Ellies Vergangenheit in einem Einzelspieler-Prolog erzählt, ist vollständig enthalten

acht neue Multiplayer-Karten und ein noch härterer Einzelspieler-Schwierigkeitsgrad

ein Blick hinter die Kulissen des Spiels mit Kommentaren der Schauspieler und des Creative Directors zu Filmsequenzen des Spiels

MBL The Show 19

Genre: Baseball-Simulation

Release: 2019

In MBL The Show 19 schlüpfen Spieler in die Haut von MLB-Legenden und treten im ultimativen Baseball-Duell an: Hitter gegen Pitcher. Schnelle Spiele, ein komplettes RPG-Erlebnis und ein weltweiter Online-Wettkampf gehören zu den Höhepunkten des Spiels.

PS Plus-Mitglieder können die beiden Titel ab dem 1. Oktober im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die September-Spiele Batman: Arkham Night und Darksiders III einzulösen.