PlayStation Truck Mitte Oktober in Wien

Von der neuesten Innovation in Sachen Social Gaming bis hin zum Rennspiel-Urgestein im modernen Gewand mit VR-Modus und 4K-Auflösung – die PlayStation Truck Tour bietet allen interessierten Besuchern die Möglichkeit, wieder brandaktuelle Titel und die virtuelle Realität hautnah zu erleben. In zahlreichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der PlayStation Truck einen Stopp einlegen.

PlayLink ist eine neue Reihe abwechslungsreicher Spieletitel, die das eigene Smartphone oder Tablet als vollwertigen Controller nutzt und Freunde oder Familie vor dem heimischen Fernseher versammelt. In spaßigen Mini-Spielen, nervenaufreibenden Quizrunden oder beim spannenden, interaktiven Thriller nutzen die Spieler die vielfältigen Steuerungsvarianten der mobilen Geräte. That’s You! bildet dabei den ersten Titel und kann innerhalb der PlayStation Truck Tour mit Freunden getestet werden – weitere PlayLink-Spiele folgen noch in diesem Jahr.

Spannend und aufregend wird es auch in Gran Turismo SPORT, dem neuesten Ableger der Rennspielreihe für PS4. Besucher der Truck Tour können den bisher unveröffentlichten Titel in einer Vorab-Version anspielen und sogar in der virtuellen Realität erleben.

Die Virtual Reality spielt in diesem Jahr generell eine große Rolle auf der Tour – Besucher dürfen sich an eine Vielzahl neuer Titel für PS VR wagen. Ein Highlight dabei ist die Spider-Man Homecoming VR Experience, die passend zum Start des in Kürze anlaufenden Films die immersive Chance bietet, selbst einmal virtuell die Maske des Superhelden aufzusetzen und in die Rolle der nettesten Spinne der Nachbarschaft zu schlüpfen. Hierfür wird jedoch eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.

Auch abseits der Spiele warten unterhaltsame Aktivitäten. So lassen sich direkt vor Ort witzige Fotos mit Freunden schießen, die nach Lust und Laune mit allerlei Effekten und Stickern versehen und sofort ausgedruckt werden können. So erhält jeder Besucher sein persönliches Andenken.

Wer im Vorfeld der großen Tour sein Glück versuchen mag, der kann im Rahmen des Gewinnspiels rund um die Truck Tour eines von drei tollen Preispaketen gewinnen. Eine Teilnahme ist über eine eigene Gewinnspiel-Seite möglich. Die Pakete haben folgende Inhalte:

„That’s You“-Paket: PlayStation 4, vier Sony Xperia Smartphones, That’s You!

„PlayStation VR“-Paket: PlayStation 4 Pro, PlayStation VR Headset, PlayStation Camera & Games-Überraschungspaket

„Gran Turismo Sport“-Paket: PlayStation 4 Pro, Gran Turismo Sport und Merchandise-Überraschungspakete.

Die Möglichkeit der Anmeldung samt aller bestätigten Stopps der PlayStation Truck Tour samt Datum der Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und die Schweiz gibt es auf der Webseite zur Tour.