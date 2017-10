in News

PlayStationStore bietet jetzt Filme in Österreich an

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) hat im PlayStationStore in Österreich eine Kategorie für Filme eingeführt.

Spieler können nun Hunderte Blockbuster-Filme kaufen oder ausleihen und sie auf ihren PlayStation®4 (PS4™)-Konsolen oder iOS- und Android-Smartphones oder -Tablets ansehen. Dem Service werden laufend neue Filme hinzugefügt, sodass Spielern auch Neuerscheinungen und beliebte Titel zur Verfügung stehen.

Filme werden in der Cloud gespeichert und können so auf jedes kompatible Gerät gestreamt werden. Außerdem können Spieler über die PS Video-App Filme offline ansehen, indem sie sie auf ihr iOS- oder Android-Smartphone oder -Tablet herunterladen.

Features:

Filme erwerben Auf erworbene Filme zugreifen Wiedergabemöglichkeiten PS4 PlayStation™Store PlayStation™Video – Bereich „Meine Videos“ Streaming iOS Käufe werden derzeit auf PS4- und Android-Geräten unterstützt PlayStation Video-App (Download im App Store) Streaming und Offline-Download Android PlayStation Video-App (Download bei Google Play) PlayStation Video-App (Download bei Google Play) Streaming und Offline-Download

In der SIEE-Region wird jeden Monat eine halbe Milliarde Stunden an Videos angesehen. PlayStation Video bietet Spielern so zusätzliche Entertainment-Optionen.

Weitere Informationen zu PlayStation Video gibt es hier.