This Is the Police 2 angekündigt

THQ kündigt einen Nachfolger des gefeierten This Is the Police an, der noch dieses Jahr für PC und Konsole erscheinen wird.

Ein verdammt harter Job für den neuen Sheriff der Stadt, Lilly Reed (gesprochen von Sarah Hamilton aus der gefeierten Adventure-Reihe The Longest Journey). Ihre Aufgabe ist es, Recht und Ordnung zu schützen, obwohl ihre ungehobelten Untergebenen es nicht gewohnt sind, Befehle von einer jungen Frau entgegen zu nehmen. Doch alles ändert sich mit der Ankunft eines mysteriösen Fremden namens Warren Nash, von dem niemand weiß, ob er der Stadt die Rettung bringen oder sie ins Verderben stürzen wird.

Genau wie sein Vorgänger ist This Is the Police 2 ein Genremix aus Adventure und Management, bietet diesmal aber neue Spielmechaniken, die die taktische und die strategische Seite des Spieles noch stärker hervorheben. Es reicht etwa nicht aus, nur die Ausrüstung eurer Polizisten auszusuchen und ihre individuellen Fertigkeiten zu kennen. Jede Herausforderung erfordert die unmittelbare Teilnahme des Spielers und das Ergebnis hängt immer von seinen Entscheidungen ab. Untergebenen sind jetzt keine einfachen Ressourcen mehr, sie sind echte Menschen mit individuellen Schwächen, Stärken, Ängsten und Vorurteilen. Um zu überleben, muss man lernen, mit all diesen Dingen umzugehen.

This Is the Police 2 erscheint 2018 für PC und Mac, auf PlayStation 4, Nintendo Switch sowie für die Xbox One-Familie, einschließlich der Xbox One X.