Veröffentlicht am

in News

Portal Knights-Demo für Nintendo Switch

Eine neue Demo zu Portal Knights, dem kooperativen Action-Rollenspiel, ist jetzt als kostenloser Download im Nintendo eShop verfügbar. Mit der neuen Demo kommen Spieler auf Nintendo Switch in den Genuss erster Einblicke in das bevorstehende ‚Abenteurer-Update‘, das die Spieler mit neuen Charakteren, Quests, Gegenständen und allgemeinen Verbesserungen versorgt, um das Portal Knights-Erlebnis weiter zu bereichern.

In der Demo beginnen die Spieler ihre Reise als Krieger, Magier oder Waldläufer, um dann ihren Charakter aufzustufen, während sie Ressourcen sammeln. Sie können so mächtige Waffen, Rüstung und Zauber herstellen, um damit im Echtzeitkampf Monster zu erledigen, während sie nur eine der vielen Inseln aus der Vollversion des Spiels erkunden. Die Spieler können Freunde einladen, sie im lokalen Multiplayer-Modus auf ihren Abenteuern zu begleiten, bis zu vier Spieler können sich lokal drahtlos verbinden, um gemeinsam zu kämpfen, Bergbau zu betreiben, zu bauen, Gegenstände herzustellen, in Dungeons zu jagen und mehr!

Die Vollversion von Portal Knights ist als digitaler Download im Nintendo eShop oder im Einzelhandel für €29,99 erhältlich. Portal Knights hat eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten.

Weitere Informationen gibt es unter www.portalknights.com