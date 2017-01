in News

Portal Knights gibt sein Debüt auf Konsole

505 Games und Keen Games geben bekannt, dass das 3D-Sandbox-Action-Rollenspiel PORTAL KNIGHTS am 27. April in DACH für PS4 und XBOX One erscheint. Gleichzeitig wird die Early Access-Phase auf PC/STEAM beendet.

Seit dem Debüt auf Platz 1 bei Steam im Early Access hat das Entwicklerteam von Portal Knights eng mit der Spieler-Community zusammengearbeitet, um das Feedback zum Gameplay zu berücksichtigen und das Rollenspiel-Erlebnis samt Herstellung und Kampf zu verbessern. Zur Fülle der Verbesserungen gehören größere Welten, verbesserte Rollenspiel- und Kampf-Elemente, erweiterte Klassenbäume, Zufallsereignisse, Wasser, Haustiere, NSCs, Quests, neue Ressourcen und Handel.

Das Abenteuer von PORTAL KNIGHTS beginnt mit der Charaktererschaffung mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, die im Spielverlauf ständig weiter mit Bekleidung und Ausrüstung verbessert werden können. Nachdem der Charakter erstellt wurde, tauchen die Spieler in eine Welt voller Spaß und Fantasie ein und erleben Dutzende von zufällig generierten Umgebungen, die wiederum mit Feinden, Schätzen und Ressourcen bestückt werden. Auf der actiongeladenen Reise durch diese gefährliche, verfallene Welt nutzen die Spieler ein Netzwerk aus uralten Portalen, um Dinge herzustellen, zu kämpfen und ihr ganz eigenes Abenteuer erleben, auf dem sie schließlich versuchen, zum ultimativen Portalritter zu werden!

Reisen zwischen zufällig generierten 3D-Sandbox-Welten – Die Spieler erleben einzigartige Umgebungen, treffen auf einzigartige NSCs und entdecken Kreaturen sowie Ressourcen, mit denen sie Gegenstände herstellen können. Sie erkunden Höhlen, Seen und Dungeons voller Überraschungen.

– Die Spieler erleben einzigartige Umgebungen, treffen auf einzigartige NSCs und entdecken Kreaturen sowie Ressourcen, mit denen sie Gegenstände herstellen können. Sie erkunden Höhlen, Seen und Dungeons voller Überraschungen. Taktischer Action-Kampf – Hier gilt es, in rasanten Third-Person- und First-Person-Kämpfen Feinde zu besiegen und ihren Angriffen auszuweichen. Dabei muss die einzigartige KI des Gegners überlistet und eine Auswahl an Waffen und Zaubern getroffen werden, um sie zu besiegen!

– Hier gilt es, in rasanten Third-Person- und First-Person-Kämpfen Feinde zu besiegen und ihren Angriffen auszuweichen. Dabei muss die einzigartige KI des Gegners überlistet und eine Auswahl an Waffen und Zaubern getroffen werden, um sie zu besiegen! Einzigartige Rollenspiel-Klassen zum Auswählen und Meistern – Die Spieler können als Krieger, Magier oder Waldläufer Aussehen, Fähigkeiten und Ausrüstung anpassen. Beim Aufstieg kann man neue Talente freischalten und Attribute wählen.

– Die Spieler können als Krieger, Magier oder Waldläufer Aussehen, Fähigkeiten und Ausrüstung anpassen. Beim Aufstieg kann man neue Talente freischalten und Attribute wählen. Epische Bosskämpfe – Die Spieler müssen sich in schrecklichen Arenen den Portalhütern stellen – den stärksten Bestien des Reiches.

– Die Spieler müssen sich in schrecklichen Arenen den Portalhütern stellen – den stärksten Bestien des Reiches. Zufallsereignisse – Abenteuer in sich stets verändernden Landschaften. Man kann bei Zufallsereignissen überall in den Welten neue Quests abschließen und exklusive Gegenstände verdienen.

– Abenteuer in sich stets verändernden Landschaften. Man kann bei Zufallsereignissen überall in den Welten neue Quests abschließen und exklusive Gegenstände verdienen. Einzigartige Ressourcen aus verschiedenen Welten ermöglichen die Herstellung von Waffen und Vorräten – An Baustationen können die Spieler die Anzahl der Rezepte und Pläne auf über 100 erweitern und dabei spezifischen Herstellungsbäumen folgen, die sich je nach Charakterklasse unterscheiden.

– An Baustationen können die Spieler die Anzahl der Rezepte und Pläne auf über 100 erweitern und dabei spezifischen Herstellungsbäumen folgen, die sich je nach Charakterklasse unterscheiden. Festungen aus Dutzenden Materialien und Einrichtungsgegenständen – Hier können die Spieler ihre Schätze zeigen, die sie sich auf ihren Reisen hart erarbeitet haben. Sogar das Anpflanzen und Ernten von Feldfrüchten in Echtzeit ist möglich.

– Hier können die Spieler ihre Schätze zeigen, die sie sich auf ihren Reisen hart erarbeitet haben. Sogar das Anpflanzen und Ernten von Feldfrüchten in Echtzeit ist möglich. Kooperativer Mehrspieler-Modus für 4 Spieler oder 2 Spieler am geteilten Bildschirm – Als Team mit Freunden kann man gemeinsam Gebäude errichten, Dungeons erkunden, Monster bekämpfen, Quests abschließen, Gegenstände handeln und auf verschiedene Inseln reisen.

PORTAL KNIGHTS hat noch keine offizielle Altersfreigabe erhalten und wird ab 27. April 2017 im Einzelhandel und am 28.04.2017 als digitaler Download für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Portal Knights startet zum selben Zeitpunkt auch auf STEAM neu, als Vollspiel in der Version „1.0“.

In DACH wird Portal Knights auf Konsole zum Start als „Limitierte Erstauflage“ (zum Preis von € 29,99€) verkauft werden. Ohne Aufpreis erhalten alle Käufer (nur in DACH!) der Erstauflage diverse digitale Boni (Code liegt der Box bei), die es in anderen Ländern nur bei bestimmten Händlern und nur als pre-order-Boni gibt.

Jedem boxed Game, das im Handel in DACH erworben wird, egal bei welchem Händler, sind diese Boni kostenfrei beigepackt (solange der Vorrat reicht).

Weitere Informationen: www.portalknights.com