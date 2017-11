in News

Preview-Wochenende für SpellForce 3

Das Echtzeit-Strategie/Rollenspiel SpellForce 3 ist diese Wochenende als kostenlose Preview-Version auf Steam für jeden verfügbar.

Vom 17.11.2017, 19 Uhr bis zum 20.11.2017, 19 Uhr stehen alle drei Fraktionen für Multiplayer-Gefechte für bis zu 6 Spieler zur Verfügung, auch der Koop-Modus sowie eine Mission, die noch vor den Ereignissen der Singleplayer-Kampagne spielt, sind spielbar.

Hier findet man die kostenlose Preview-Version: http://store.steampowered.com/app/751610/SpellForce_3_Beta/

Während der kostenlosen Testphase läuft außerdem ein Wettbewerb, der mit einer signierten Collector’s Edition als Hauptpreis sowie Steam-Keys fürs die finale Vollversion von SpellForce 3 lockt. Durch siegreiche 1-gegen-1-Matches können Punkte verdient werden, derjenige mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Alle Details zum Wettbewerb gibt es auf der Facebook-Seite von SpellForce 3: http://n.thq.com/73SI30gC8th

Über SpellForce 3:

SpellForce 3 kehrt zu den Ursprüngen der Saga zurück und spielt noch vor den Ereignissen des berühmten SpellForce: The Order of Dawn. Die Spieler können in einer fesselnden Kampagne mit über 30 Stunden Spielzeit eine epische Geschichte erleben – auch zu zweit im Koop-Modus. Weitere Multiplayer-Modi bietet kompetitive Schlachten für bis zu sechs Spieler.

Echtzeitstrategie-/Rollenspiel-Mix: Einzigartiges Gameplay, das die Genres Echtzeitstrategie und Top-down-Rollenspiel miteinander verbindet.

Erstellen und anpassen: Erschaffe deine eigene Gruppe von Helden und wähle aus einer Vielzahl verschiedener Kombinationen mit unterschiedlichen Fähigkeitsstrukturen.

Stärke und befehlige deine Armee: Bereite deine Truppen vor und bestreite die größte aller Schlachten. Du kannst außerdem zahlreiche strategische Aspekte ausnutzen (z. B. das Terrain, Truppenformationen, Sichtbarkeit, Erkundung etc.), die Sunzi stolz machen würden.

Epische Geschichte: Erlebe eine tiefgründige und anspruchsvolle Handlung, die letztendlich zu den Ereignissen führt, die das Konvokationsritual herbeiführen und dadurch die ganze Welt verändern.

Umfangreiches Universum und eine Menge Beute: Erkunde die Welt von Eo, decke Intrigen und Geheimnisse auf und sammle jede Menge Beute für deinen Helden.

Komplexe Einzelspielerkampagne: Über 30 Stunden Spielzeit – sogar noch mehr, wenn du alles entdecken kannst, was Grimlore Games in die Spielwelt eingebaut hat.

Mehrspieler: Starke Multiplayerkomponente mit verschiedenen Modi – kämpfe gegen bis zu fünf andere Spieler oder meistere die Einzelspielerkampagne im Koop-Modus gemeinsam mit einem Freund.

SpellForce 3 erscheint am 07. Dezember 2017 auf PC .