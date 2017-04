Prey: Die Talos I

Bethesda gibt in einem neuen Video exklusive Einblicke in den Schauplatz von Prey, der Raumstation Talos I.

In Prey sind Aliens aus ihrem Gewahrsam ausgebrochen und haben Talos I überrannt. Diese Raumstation ist ein schillerndes Zeugnis unbändigen menschlichen Ehrgeizes mit einer Fülle von Geheimnissen, die es aufzudecken gilt. Spieler sollten sich jedoch von der atemberaubenden Neo-Deco-Atmosphäre der Station nicht blenden lassen, denn in erster Linie stellt die Talos I eine einzigartige Bedrohung für sie selbst dar.

Wie groß die Talos I im Vergleich zu irdischen Monumenten ist, zeigt folgende Infografik.

In einem neuen Video gewinnt ihr weitere, exklusive Einblicke in die Talos I. Von der prachtvollen Lobby zu den industriell anmutenden Betriebsräumen zeigt sich die Talos I sehr facettenreich. Schon früh können Sie die gesamte Station auf nahezu jede beliebige Art und Weise erkunden. Als Morgan Yu können Sie sich frei auf der Talos I bewegen und sogar in zuvor erkundete Bereiche zurückkehren. Diese eröffnen Ihnen, je nachdem, welche Entscheidungen Sie zuvor getroffen haben und wie sich die Geschichte daraus entwickelt, wieder neue Möglichkeiten. Weiterhin lädt der Außenbereich der Talos I zum Entdecken ein: Verlassen Sie die Raumstation und navigieren Sie durch die Schwerelosigkeit, um zu verschiedenen Abteilungen und Bereichen der Station zu gelangen und sogar das ein oder andere Geheimnis zu lüften.

Prey wird am 05. Mai 2017 für Xbox One, PlayStation® 4 und PC erscheinen. Zusätzlich veröffentlicht Bethesda am 27. April für PlayStation 4 und Xbox One eine kostenlose Demo.