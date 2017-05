in News

Prey Launch-Trailer „Gegen die Invasion“

Alles neu macht der Mai, oder eben die Arkane Studios: Mit der Veröffentlichung des offiziellen Launch-Trailers zu Prey läuten die Entwickler die heiße Phase zum Release des Spiels am 05. Mai ein. Schlüpft in eure TranStar-Uniform und kämpft gegen die Invasion.

Ihr mögt die letzte Hoffnung der Menschheit an Bord der Raumstation Talos I sein, aber immerhin stellt ihr euch der Typhon-Bedrohung mit einem gewaltigen Arsenal. Bewaffnet mit eurem Verstand, Waffen und einer Vielzahl an unglaublichen Kräften liegt es an euch, die Alien-Invasion aufzuhalten und die Welt zu retten.

Prey wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.