Prey – Video lüftet Geheimnis um Morgan Yu

In Prey seid ihr die letzte und einzige Hoffnung der Menschheit. Aber wer genau seid ihr? Welche Kräfte, Fähigkeiten und Waffen könnt ihr verwenden? Welche Entscheidungen werdet ihr treffen? Und wer ist sonst noch an Bord der Raumstation Talos I? Das neuestes Video „Nur Yu kann die Welt retten“ versucht darauf Antworten zu geben.

Schlüpft in die TranStar-Uniform von Morgan Yu und kämpft euch mithilfe irrer Waffen und Kräfte durch eine von Aliens überrannte Raumstation, um die Menschheit zu retten. Jedoch ist es nicht nur eure Aufgabe, die Welt vor der Typhon-Bedrohung an Bord der Talos I zu schützen, sondern auch, die Geheimnisse eurer eigenen Vergangenheit zu lüften. Morgan ist zu Beginn ein großes Mysterium. Ihr formt durch eure Entscheidungen und Taten Morgans Persönlichkeit.

Prey wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Es ist ein Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive und wird von den Arkane Studios entwickelt – den kreativen Köpfen hinter der Dishonored-Reihe.

