Prey – Video zu Waffen, High-Tech-Geräte und Ausrüstung

Bethesda veröffentlicht zu ihrem neuem Science-Fiction-Abenteuer Prey ein neues Video, welches „Die Technik des Maschinenlabors“ veranschaulichen soll.

In Prey seid ihr die letzte und einzige Hoffnung, die Typhon-Bedrohung an Bord der Talos I von der Auslöschung der Menschheit abzuhalten. Zusammen mit einer Vielzahl von menschlichen Fähigkeiten und Alien-Kräften habt ihr Zugriff auf ein kreatives Arsenal durchschlagender Waffen, High-Tech-Geräte und anderer hilfreicher Ausrüstung, um der Alien-Invasion Einhalt zu gebieten. In diesem neuen Video aus den Archiven des „TranStar-Maschinenlabors“ erfahrt ihr mehr über die an Bord hergestellten und zur Verfügung stehenden Gegenstände.

Prey wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation® 4 und PC erscheinen. Es ist ein Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive und wird von den Arkane® Studios entwickelt – den kreativen Köpfen hinter der preisgekrönten Dishonored-Reihe.

Mehr Infos zu dem Thema gibt es auf der offiziellen Seite von Prey.