in News

Prime Arena: Keys für Closed Alpha zu vergeben

Entwickler Nival hat uns Keys zur Closed Alpha Testphase für Prime Arena, einen ungewöhnlichen Mix aus MOBA und Battle-Royale, zur Verfügung gestellt, die wir gerne unter die Leute bringen wollen.

Prime Arena ist mehr oder weniger ein Playerunknown’s Battlegrounds im Gewand eines League of Legends, mit dem ehrgeizigen Ziel, die Zwangssozialisierung und die damit verbundene „toxische Atmosphäre“ in MOBAs, in Form von Flamern und Trollen, zu unterbinden. Hier geht es jeder gegen jeden, der Letzte gewinnt!

Wir haben von Nival Steam-Keys für die aktuell stattfindende Closed Alpha bekommen, die wir gerne an euch weitergeben wollen. Wer einen haben will, der schaut einfach in der Gamersat Steam-Gruppe vorbei.

Features:

Der Sieg hängt von euch und wirklich nur von euch ab!

Das Spiel ist für Solo-Tracks gedacht – der Sieg hängt ganz von deinen Fähigkeiten und deiner Reaktionsgeschwindigkeit ab. Kein Teamplay, keine Teamkollegen – jeder konkurriert mit allen.

Schnelle Sessions und schnelles Gameplay!

Die Spielsitzungen werden in einem hochdynamischen Tempo gehalten, das zusätzlich durch die abnehmende Karte beschleunigt wird. Und wenn du getötet wurdest – kannst du sofort in ein neues Spiel tauchen, ohne auf die laufende Session warten zu müssen.

Wähle deinen Helden, wähle deinen Typ!

Derzeit gibt es 20 Helden in der Prime Arena, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Gameplay-Stil

Vergleiche die KDR eines Spielers mit einem anderen Spieler!

Allianzen in der Prime Arena entstehen und zerbrechen jede Minute, aber Statistiken bleiben.

Aktuell gibt es für Prime Arena noch kein offizielles Release-Datum, derzeit wird nur grob „Herbst 2017“ angegeben.