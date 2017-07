in News

PS4 Gameplay-Trailer von Sudden Strike 4

Kalypso Media präsentiert die Premiere des ersten Gameplay-Trailers von Sudden Strike 4 auf der PlayStation 4. Zum ersten Mal in der Geschichte der RTS-Serie erscheint am 11. August 2017 der vierte Teil auf der PlayStation 4.

Durch die Footage erhalten angehende Kommandanten einen ersten Einblick in die fein abgestimmte PlayStation 4-Steuerung, die es Spielern erlaubt, präzise Befehle an Einheiten zu erteilen.

Kalypso Media und der ungarische Entwickler Kite Games wollen mit dem vierten Teil der ikonischen Sudden Strike-Serie Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen. Sudden Strike 4 folgt daher dem Vorbild der Klassiker und bietet den serientypischen Fokus auf Einheitenerhalt und taktischer Verwertung individueller Einheitenstärken sowohl auf PC als auch auf PlayStation 4.

Zusätzlich feiert das optionale „Pause and Play“-Feature seine Rückkehr in den Singleplayer-Modus und erlaubt, die Action in der Hitze des Gefechts zu pausieren um kalkulierte Manöver auszuführen und jederzeit optimal auf den Feind reagieren zu können.