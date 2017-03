in News

PS4 – technischer Betatest für GWENT

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie, hat heute Details zur kommenden technischen Beta von GWENT: The Witcher Card Game auf PlayStation 4 bekanntgegeben. Dieser Test läuft ein Wochenende lang.

Am kommenden Wochenende dürfen sich PS4-Spieler erstmal an GWENT: The Witcher Card Game versuchen. Im Rahmen einer Technik-Beta steht das Spiel von Freitag, den 31. März 19:00 Uhr bis Montag, den 3. April um 9:00 Uhr kostenlos im PSN zur Verfügung.

GWENT: The Witcher Card Game wird von CD PROJEKT RED für PC, PS4 und Xbox One entwickelt. Ein FAQ zur dieser Beta: https://playgwent.com/de/news#5170