Punch Club 2: Fast Forward angekündigt

Fans der Retro Box-Simulation Punch Club haben Grund zur Freude, denn Entwickler Lazy Bear Games und Publisher tinyBuildGAMES kündigen heute eine Fortsetzung mit dem Untertitel „Fast Forward“ für 2017 an.

Im Rahmen des Steam Sales bei dem Punch Club aktuell für 2,49€ erhältlich ist, wurde gleichzeitig eine Dokumentation über die Entstehungsgeschichte des Spiels veröffentlicht. Darin wird geschildert wie sich die wie die Entwickler Slava und Nikita auf einem World of Warcraft Server trafen und die rund 10-jährige Spielentwicklung ihren Anfang genommen hat. Am Ende des Videos kündigen sie dann auch Punch Club 2: Fast Forward an.

Sehr viel ist über die Fortsetzung noch nicht bekannt, lediglich dass die Geschichte in der Zukunft spielen soll. Es ist ein Erscheinungstermin für 2017 geplant.

Die Dokumentation inklusive Ankündigung gibt es gleich hier zu sehen:

Punch Club ist auf folgenden Plattformen erhältlich:

Steam – http://store.steampowered.com/app/394310

iOS – https://itunes.apple.com/us/app/punch-club/id1024951378?mt=8

Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinybuildgames.punchclub&hl=en