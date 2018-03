Puzzlespiel Vandals angekündigt

ARTE und der französischen Indie-Entwickler Cosmografik kündigen heute das rundenbasiertes Puzzlespiel Vandals für Steam und mobile Geräte an.

In Vandals können Spieler Street Art in fünf verschiedenen Metropolen erkunden und ihre eigenen Graffitis auf den Wänden dieser Welt hinterlassen. Dabei müssen sie in Polizei, Kameras und Hunde meiden, um ihr neuestes Kunstwerk erfolgreich zu gestalten und können im Spiel die Werke echter Street-Art-Ikonen entdecken. So erleben sie spielerisch die urbane Kultur in an Straßenkunst reichen Städten wie Paris, New York, Berlin, Tokio und Sao Paolo. Mithilfe des Mal-Tools in Vandals können Spieler ihre eigenen Meisterwerke außerdem über soziale Netzwerke teilen. Dank seiner leicht zugänglichen Stealth-Mechanik und einer fortschreitenden Lernkurve motiviert Vandals Spieler, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und ihren nächsten Zug im rundenbasierten Spiel genau zu planen. Denn nur so können sie alle Boni sammeln, während sie sich durch die 60 zunehmend schwierigeren Level schleichen.

Vandals ist ein Spiel des französischen Indieentwicklers Cosmografik über Street Art und Graffiti. Cosmografiks letztes Spiel Type:Rider wurde von der Kritik gefeiert und mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen.

Das rundenbasierte Puzzlespiel wird am 12. April 2018 für Steam (PC, Mac), iOS und Android veröffentlicht.