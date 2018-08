Veröffentlicht am

Quake Champions ab sofort kostenlos

Bethesda kündigt im Rahmen der QuakeCon 2018 an, dass es ab sofort eine Free-to-Play-Version von Quake Champions geben wird. Außerdem gibt es neue Updates und die Roadmap für die nahe Zukunft von Quake Champions wurde enthüllt.

Quake Champions bleibt zwar im Early Access, aber Neuankömmlinge können sich auf ein Spiel freuen, das ständig weiterentwickelt wird und laufend neue Inhalte sowie Verbesserungen erhält – außerdem sind für die Zukunft reihenweise tolle Events geplant. Tatsächlich wurde Quake Champions vor kurzem durch ein großes Inhaltsupdate erweitert, das neben dem neuen Champion Death Knight auch neue Möglichkeiten enthielt, mit Bots zu spielen. Zudem haben wir die Roadmap für die kommenden Updates veröffentlicht – inklusive neuer Champions, Modi, Protzgegenstände und mehr.

In der Free-to-Play-Version von Quake Champions sind mit Ranger und Scalebearer bereits zwei Champions enthalten. Weitere Champions können die Spieler kaufen oder mit SpielBelohnungen freischalten. Spieler der Free-to-Play-Version können jederzeit das Champions Pack erwerben und mit diesem besonderen Paket für Frühentschlossene sich nicht nur alle 14 aktuellen Champions, sondern auch zusätzliche Belohnungen im Spiel und alle zukünftigen Champions sichern.

Letzte Woche erschien für Quake Champions ein umfangreiches Update, das neben Verbesserungen und Optimierungen folgendes enthielt. Details dazu findet ihr hier.

id Software hat außerdem vor kurzem die Zukunft von Quake Champions enthüllt, damit die Free-to-Play-Spieler wissen, was sie in den kommenden Monaten erwartet. Zusätzlich zu den üblichen Leistungsverbesserungen und anderen monatlichen Anpassungen hat das Team eine Menge in Planung:

Drei neue Champions

Vier neue Modi, darunter die Rückkehr von Capture the Flag (CTF) und den neuen Modus Slipgate

Verbesserter Spielerfortschritt und Belohnungen

Neue Waffen, Skins, Protzgegenstände und mehr

Verbesserungen und Anpassungen an Spielersuche und Bot-Spielen

Quake Champions ist ab sofort kostenlos im Early Access über Bethesda.net und auf Steam verfügbar.