Veröffentlicht am

in News

RAGE 2 – Erster Gameplay-Trailer

Bethesda veröffentlicht heute einen ersten Gameplay-Trailer zum id Software & Avalanche Studios Open-World-Shooter-C haos RAGE 2.

Für die Menschheit sieht es schlecht aus. In den Jahrzehnten nach dem zerstörerischen Asteroiden-Einschlag ist der Großteil der Erdoberfläche zu einem unbarmherzigen Ödland mutiert, in dem blutdurstige Fraktionen um die Vorherrschaft über kostbare Ressourcen ringen. Winzige Enklaven der Zivilisation haben Anspruch auf ihr eigenes Fleckchen Erde erhoben, aber der provisorische Frieden ist brüchig. RAGE 2 erzählt die Geschichte von Walker, dem letzten Ranger des Vinelands, der im Chaos einer dystopischen Welt ums nackte Überleben kämpft. Ausgestattet mit einem großen Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und fremdartigen Kräften, macht sich Walker daran, die tyrannische Regierung zu stürzen.

Der heute veröffentlichte Gameplay-Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf die wahnwitzige Action.

Zusätzlich kündigt Bethesda an, während der Bethesda-#BE3-Showcase am Montag, dem 11. Juni, um 3:30 Uhr mehr Gameplay und weitere Überraschungen zu zeigen.

RAGE 2 erscheint 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC.