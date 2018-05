Rainbow Six Siege Gratis Wochenende ab 17. Mai

Ubisoft kündigte heute an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in der Zeit vom 17.-20.* Mai kostenlos spielbar sein wird. Interessierte Spieler können sich der mehr als 30 Millionen Spieler zählenden Gemeinschaft von Rainbow Six Siege auf allen Konsolen und PC anschließen.

Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes testen, können bei einem anschließenden Spielkauf ihren Fortschritt mitnehmen und nahtlos weiterspielen. Sie erhalten außerdem einen Rabatt von bis zu 50% auf die Standard-, Advanced-, Gold- und Complete Edition zwischen dem 17. Mai und dem 21. Mai.

Alle Details zum Gratis-Wochenende sind zu finden unter: https://bit.ly/2rNkPCW

In der kommenden Operation Para Bellum werden zwei neue italienische Operator und eine neue Map, Die Villa, zusammen mit vielen Gameplay-Verbesserungen, wie der neuen Auswahl-und-Sperren-Funktion, vorgestellt. Die komplette Enthüllung der Inhalte von Year 3 Season 2 von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wird während des Pro League-Finales in Atlantic City am 19. und 20. Mai stattfinden.

Mehr Informationen zum Spiel und News zu den kommenden Inhalten gibt es unter: https://bit.ly/2Ghlwtl

*Gratis-Wochenende in der EMEA Region vom 17. Mai bis zum 20. Mai auf PC, vom 17. Mai bis zum 21. Mai auf PS4 und vom 17. Mai bis 21. Mai auf Xbox One