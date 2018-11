Rainbow Six Siege: Infos zur Season 4

Ubisoft enthüllte heute erste Details zur Operation Wind Bastion, die zwei neuen Operatoren, einen Angreifer und einen Verteidiger aus dem Königreich Marokko, enthalten wird.

Die Operation Wind Bastion wird auch eine neue Festungskarte einführen, die erste Karte, die stark mit einem Operator verknüpft ist.

Die Festung, eine militärische Trainingseinrichtung im Atlasgebirge, bietet den Spielern die seltene Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in einer atemberaubenden Lehmziegel-Kasbah zu testen, einer in der südlichen Region Marokkos einzigartigen Architektur. Die Karte besteht aus zwei unterscheidbaren Abschnitten, die eine Vielzahl von Freiflächen, Deckungsmöglichkeiten und Sichtlinien für Nah- und Ferngefechte bieten.

Die vollständige Enthüllung des Inhaltes der vierten Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wird am 18. November während des Pro League Finals in Rio de Janeiro in Brasilien stattfinden.

Mehr Informationen über Tom Clancy´s Rainbow Six Siege findet ihr hier: https://rainbow6.ubisoft.com