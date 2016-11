Rainbow Six Siege Operation Red Crow

Ubisoft kündigte an, dass Operation Red Crow, das vierte große Update für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ab 17. November für Microsoft Xbox One, Sony Playstation4 und Windows PC verfügbar ist.

Im Zuge des Versprechens seitens des Studios, neue Inhalte nach der Veröffentlichung bereitzustellen und den Fahrplan für das erste Jahr zu komplettieren, führt dieses Update eine kostenlose neue Karte und neue Gameplay-Features ein. Erneut werden zwei neue Operator für Season-Pass-Inhaber ab dem 17. November und für alle Spieler ab dem 24. November verfügbar sein.

Des Weiteren kündigte Ubisoft an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 10. bis 13. November kostenlos gespielt werden kann, zum ersten Mal auf dem Sony Playstation4 sowie auf Windows PC via Uplay und Steam.

Mit Blick auf das vierte große Update wächst die Rainbow Six-Community weiter an. Mit über 10 Millionen Spieler sind es mittlerweile mehr als es zum Release von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege der Fall war.

Die neue Wolkenkratzer-Karte und zwei neue japanische S.A.T. Operator

Die Karte Wolkenkratzer aus Operation Red Crow ist hoch über den Straßen von Nagoya, Japan gelegen, wo die Operator das organisierte Verbrechen in einer mit Yakuza gefüllten Villa neutralisieren müssen. Zwei Operator des japanischen Special-Assault-Teams (S.A.T.), Hibana und Echo, wurden rekrutiert, um die Gefahr zu bannen:

Hibana ist dank ihrer explosiven Fähigkeiten eine Expertin darin, sich Zugang in hochriskante Bereiche zu verschaffen. Sie ist mit der SuperNova und der Typ-89 als primäre Waffen ausgestattet, die schnelle Bewegungen und präzise Raum-zu-Raum-Befreiungen ermöglichen.

Echo ist ein taktischer und technologieorientierter Operator und mit der SuperNova und der MP5SD4 als primäre Bewaffnung ausgerüstet, die ein schnelles und präzises Vorgehen in Close-Quarter-Gefechten begünstigt.

Season-Pass-Inhaber haben sieben Tage lang exklusiven Zugang zu den neuen Operatoren, während alle anderen Spieler diese mit ihrer Renown oder R6 Credits nach der exklusiven Phase freischalten können.

Weitere Details zum Inhalt von Operation Red Crow werden während des Livestreams zu den Rainbow Six Pro League Season 3 Finals gezeigt, die die erste Live-Demo des neuen DLCs beinhaltet. Der Livestream startet am Sonntag, 13. November um 17:45 Uhr: https://www.twitch.tv/rainbow6

Die Rainbow Six Pro League Season 3 Finals werden vom 12. bis 13. November in den ESL Studios in Katowice, Polen stattfinden, wo die Elite von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zusammenkommt und um das Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar antritt.

Um mehr über Operation Red Crow zu erfahren, besucht auch: www.rainbow6.com/redcrow