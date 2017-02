Rainbow Six Siege Operation Velvet Shell

Ubisoft kündigte an, dass Operation Velvet Shell, das erste kostenfreie Year-2-Update für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ab dem 7. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC verfügbar sein wird.

Year-2-Season-Pass-Besitzer werden die zwei neuen Operator der spanischen Antiterror-Einheit sowie ihre vier charakteristischen Waffendesigns unverzüglich erhalten können. Die restlichen Spieler werden die neuen Operator ab dem 14. Februar 2017 durch die Spielwährung Ansehen oder R6-Credits freischalten können.

Die neue Karte „Küste“ beherbergt Operation Velvet Shell

In Operation Velvet Shell tauchen die Spieler in das brausende Nachtleben an der Küste von Ibiza ab. Team Rainbow muss in dieser Mission die Kontrolle über die Küste zurückgewinnen. Dies gelingt mithilfe der zwei neuen Operator der spanischen Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), die eine ganz neue Erfahrung bieten:

strotzt nur so vor Kraft und Ausdauer, ihre größte Stärke liegt jedoch in ihren Mechanik-Kenntnissen. Sie ist spezialisiert auf Panzerungen für ballistischen Schutz. Ausgestattet mit der Vector 45 ACP und der ITA12L als primäre Waffen kann sie jeden schwachen Punkt einer Maschine erkennen und ausnutzen. Jackal hat seine Expertise bei der Verfolgung hochrangiger Ziele und dem Abfangen von Rauschgiftlieferungen bei den G.E.O.s entwickelt. Ausgestattet mit der C7E und der PDW9 als primäre Waffen kann er sehr empfindlich auf seine Umgebung reagieren und so Unregelmäßigkeiten schnell erfassen.

Als Teil der andauernden Verpflichtung, die Spielerfahrung von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zu bereichern, wird der erste Year-2-Inhalt mit einem neuen dynamischen Navigations-Interface bereichert. Das Interface wird alle Spiel-Aktivitäten wie Herausforderungen, Neuigkeiten und Boosts an einem Ort zusammenfassen. Xavier Marquis, Creative Direktor erklärte: „Wir arbeiten stetig daran, die Langzeitmotivation des Spiels zu verbessern. Wir möchten sicherstellen, dass alle Spieler sich in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wohlfühlen.“

Um mehr über Velvet Shell zu erfahren, besucht auch www.rainbow6.com/velvetshell