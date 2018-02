Release Date Trailer für Domiverse

Der belgische Entwickler Haunted Tie hat heute mit einem neuen Trailer das offizielle Release Datum ihres Party-Brawlers Domiverse angekündigt.

Im hektischen Vier-Spieler-Party-Brawler Domiverse wird am 7. März 2018 erscheinen. In dem Spiel ist es immer Zeit für “nur noch eine letzte Runde”. Im Titel hat jeder Charakter eine verrückte Spezialfähigkeit, die ein wenig unfair ist. Spielziel ist es also, immer noch ein wenig unfairer, als seine Freunde zu sein. Ballere durch Wände, teleportiere dich oder sei einfach mal eine gigantische Laser-Wurst – du hast die Wahl! Setze dich mit deinen Freunden (oder Feinden) zusammen, entscheide dich für deinen Lieblingsgladiator und kämpfe in superkurzen und intensiven One-Hit-Kill-Matches in drei Modi bis zum bitteren Ende.

Wenn du dich nicht gerade mit deinen Freunden prügelst, kannst du den Einzelspieler-Arcade-Modus in Angriff nehmen oder im Challenge-Modus mit Kursen voller Zielscheiben trainieren, um Domiverse-Champion zu werden. Schalte verschiedene Charaktere, handgezeichnete Comics, die die Hintergrundgeschichte der Kämpfer erklären, und vieles mehr frei!

Features:

Mehrspieler-Party-Brawler für bis zu vier lokale Spieler

Zehn Charaktere und jeder von ihnen ist auf seine Weise overpowered

Ballere durch Wände, teleportiere dich oder sei einfach mal eine gigantische Laser-Wurst

Drei Mehrspieler-Modi (King, Survivor und Ace Hunter)

Alle Modi sind im “Jeder-gegen-eden”-Modus und in Teams spielbar

Arcade- und Challenge-Modus für Solo-Kämpfer

Schalte Comics frei, die die bizarren Hintergrundgeschichten der Kämpfer beleuchten

Vielleicht gibt es auch noch weitere Geheimnisse freischalten, wer weiß?

Domiverse am 7. März 2018 für Steam erscheinen wird.