Release-Termin von Desperados III

Yeeehaw, Leute! Desperados III hat endlich einen Release-Termin! THQ Nordic gibt bekannt, dass das taktische Stealth-Game im Juni erscheinen wird.

Der gefürchteten Revolverhelden John Cooper schießt beinahe schneller als sein eigener Schatten und seine Kugeln treffen immer ins Schwarze. Und wenn der Rauch seiner Colts verflogen ist, kann man es klar und deutlich lesen: Der 16. JUNI. 2020 ist das Release-Datum von Desperados III.

Desperados III ist ein taktisches Stealth-Game mit packender Story, das im unbarmherzigen Wilden Westen spielt. Gehe mit Bedacht vor, wenn du erfolgreich sein willst. Ein guter Plan kann entscheiden, ob du überlebst oder dich am falschen Ende einer Pistole wiederfindest.

In diesem langersehnten Prequel des beliebten Klassikers Desperados: Wanted Dead or Alive schließt sich John Cooper mit der ausgebüxten Braut Kate, dem zwielichtigen Kofpgeldjäger Doc McCoy, dem hünenhaften Trapper Hector und Isabelle, einer geheimnisvollen Dame aus New Orleans, zusammen. Auf Coopers Suche nach Erlösung führen seine Abenteuer ihn und die Gang von ländlichen Orten über Sümpfe und Flussufer bis zum dramatischen Showdown, der den Legenden des Wilden Westens würdig ist.

Kombiniere die besonderen Fähigkeiten deines Teams, um jede noch so harte Herausforderung auf deine Weise zu meistern. Plane deine Schritte mit Bedacht und führe sie in Echtzeit aus, um dich ungesehen an deinen Gegnern vorbei zu schleichen.

Features

Spiele fünf einzigartige Charaktere mit speziellen und individuellen Fähigkeiten.

Erlebe echte Entscheidungsfreiheit mit unzähligen Möglichkeiten, um jede Herausforderung zu meistern.

Besiege große Gegnergruppen mit taktischer Planung und präziser Ausführung.

Erlebe ein fesselndes Wildwest-Szenario vor der Kulisse der amerikanischen Frontiers, geheimnisvollen Sümpfen, modernen Großstädten und vielem mehr.

Besiege den Gegner mit tödlichen oder nicht-tödlichen Angriffen, gehe heimlich voroder stürze dich in wilde Schießereien.

Passe das Spiel mit diversen Schwierigkeitsoptionen an und schließe besondere Herausforderungen ab, die dich über das Ende der Story hinaus motivieren.

Im Showdown-Modus kannst du das Spiel jederzeit pausieren, um deine nächsten Schritte zu planen oder auf überraschende Angriffe zu reagieren.

Desperados III erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4.