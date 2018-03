Releasedatum für Detroit: Become Human

Noch bedeutet das Zusammenleben mit Androiden für uns Zukunftsmusik. Im düsteren Sci-Fi-Drama Detroit: Become Human darf der Spieler dieses Szenario hingegen schon in diesem Jahr erleben: Der ambitionierte Titel des Entwicklerstudios Quantic Dream (bekannt für Heavy Rain und Beyond: Two Souls) erscheint hierzulande am 25. Mai.

In Detroit: Become Human erkundet der Spieler das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen.

Detroit: Become Human ist ab Release in einer Standard Edition und Digital Deluxe Edition verfügbar und kann ab sofort unter anderem über den offiziellen PlayStation Store vorbestellt werden. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten den Titel Heavy Rain kostenlos dazu.

Weitere Informationen rund um den Release von Detroit: Become Human gibt es auch auf der offiziellen Webseite.