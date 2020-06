Releasedatum und Trailer für Cris Tales

Der Indie-Publisher Modus Games hat zusammen mit den Entwicklern Dreams Uncorporated und SYCK das Releasdatum für Cris Tales, die malerische, rundenbasierte Liebeserklärung an klassische JRPGs, bekannt gegeben und einen neuen Trailer veröffentlicht.

Cris Tales ist ein Tribut an klassische RPGs, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm miteinander kollidieren. Dies erlaubt dem Spieler im Kampf zwischen den Zeiten zu wechseln, um Aktionen und Umgebungen zu beeinflussen. Prächtige, handgezeichnete Grafiken, die von Kolumbien inspiriert sind, erwecken die Welt und Bewohner von Cris Tales, mit einer Mischung aus Fantasy und Architektur, zum Leben. Dies bildet das Fundament eines atemberaubenden Abenteuers durch die Zeit, um den unstillbaren Zerstörungshunger der mysteriösen Kaiserin zu stoppen.

Cris Tales wird am 17. November 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia erscheinen. Ein Release für PlayStation 5 und Xbox Series X ist ebenfalls geplant. Zudem wurde die kostenlose Demo auf Steam und GOG heute mit neuen Gegnern und einem noch nie da gewesenen Colosseum Kampf-Modus ergänzt. Die Demo auf Steam und GOG stellt das neue Mini-Kolosseum vor! Willhelm schließt sich der Truppe für acht zunehmend härtere Kämpfe an, in denen die Spieler neuen Feinden gegenüberstehen und ihren Mut in einem Mini-Boss-Kampf unter Beweis stellen! Dieser Kolosseums-Modus gibt einen Einblick in das Kolosseum-Erlebnis, das im fertigen Spiel zur Verfügung stehen wird.

Die Ankündigung ging mit einem atemberaubenden Video einher, das während der PC Gaming Show enthüllt wurde. Es zeigt Crisbell im Kampf gegen eine bedrohliche Kaiserin, die den Untergang ihrer Heimat herbeiführen will. Unterstützt von ihren mächtigen Mitstreitern und einem lebhaften Amphibien-Berater, ist Crisbell die einzige Hoffnung auf eine strahlende Zukunft für die Welt von Crystallis.

Das lebhafte, farbenfrohe Universum von Cris Tales kann im neuen Trailer entdeckt werden: https://youtu.be/MicDjJ1Jp8o