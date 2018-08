Releasetermin für Mutant Year Zero: Road to Eden

Funcom und The Bearded Ladies haben jetzt im Zuge der gamescom den 4. Dezember 2018 als Erscheinungsdatum für das rundebasierte Strategiespiel Mutant Year Zero: Road to Eden genannt.

„Mutant Year Zero: Road to Eden“ wird am 4. Dezember 2018 auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht und vereint rundenbasierte taktische Kämpfe mit Echtzeiterforschung, Story, Stealth und Strategie.

Das Spiel ist jetzt für Vorbesteller auf buy.mutantyearzero.com erhältlich und wird in einer Standard Edition (€ 34,99) und einer Deluxe Edition (€ 54,99) erhältlich sein. Die Deluxe Edition enthält ein Desktop-Hintergrundbild, ein digitales Artbook, einen digitalen Soundtrack und eine digitale Kopie des RPG-Buches „Mutant Year Zero“. Die Vorbestellung der Standard Edition gibt dir einen dreitägigen Vorsprung vor dem Start, während die Vorbestellung der Deluxe Edition dir den gleichen frühzeitigen Start als auch Zugang zu einer Beta-Version des Spiels vor der Veröffentlichung gibt.

Um die Veröffentlichung des Termins zu feiern, werden Funcom und The Bearded Ladies während der GamesCom eine Sonderaktion durchführen, bei der es auf Vorbestellungen sowohl in der Standard Edition als auch in der Deluxe Edition 15% Rabatt gibt. Ihr müsst nur den Code GAMESCOM2018 beim Bestellen eingeben.