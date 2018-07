Remnant: From the Ashes angekündigt

Heute hat der Publisher Perfect World B.V. Remnant: From the Ashes angekündigt. Gunfire Games, das Studio hinter Darksiders 3, entwickelt Remnant: From the Ashes, ein Survival-Action-Shooter, der in einer dynamischen Umgebung spielt und sich durch intensive Gefechte in strategischem Koop-Modus auszeichnet.

Das Spiel transportiert Spieler in eine finstere Zukunft, in der die Erde von extradimensionalen Wesen heimgesucht wird. Die letzte Hoffnung der Menschheit besteht darin, dass sie zur Sicherheit in alternative Dimensionen flüchten, um herauszufinden, was die mysteriösen Wesen antreibt. Remnant: From the Ashes wird 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von mythischen Kreaturen heimgesucht wird. Das Spiel bietet dem Spieler und bis zu jeweils drei Freunden eine einzigartige, benutzerdefinierbare Spielerfahrung, die sich durch intensive Schusswechsel und Nahkämpfe, Ausrüstung- und Waffenaufwertung, Charakterfortschritt und dynamisch generierte Levels auszeichnet. In diesen werden unzählige Entdeckungsmöglichkeiten und Herangehensweisen für den Kampf gegen gefährliche Monster und epische Bosse geboten.

KÄMPFEN. ANPASSEN. ÜBERWINDEN. – In jeder Welt warten neue Herausforderungen und Gefahren. Während der Reise werden Spieler auf unzählige Monster treffen, die je nach Umgebung, verschiedene Eigenschaften besitzen. Spieler werden mit allen Mitteln gegen kleine und große Kreaturen kämpfen müssen; von riesigen Ungeheuern bis zu unzähligen Horden kleiner, tödlicher Schreckgestalten. Man wird lernen müssen, sich anzupassen … oder bei dem Versuch sterben.

ERFORSCHEN VON FANTASTISCHEN, FURCHTERREGENDEN GEBIETEN – Wunderschöne, dynamische Welten, jede mit eigenen einzigartigen Kreaturen und umgebungsbedingten Herausforderungen gibt es zu entdecken. Spieler müssen erforschen, an Erfahrung gewinnen und neue Strategien entwickeln, um die Gefahren in jeder Welt zu überwinden.

HERSTELLEN. VERBESSERN. SPEZIALISIEREN. – Mit anderen zusammenarbeiten, um die Überlebenschancen zu verbessern. Beschützen und befreunden fähiger Händler und ihnen Obhut in der eigenen Basis bieten. Sie werden den Spielern im Gegenzug wertvolle Fähigkeiten und Ressourcen anbieten, die dabei helfen, Waffen und Ausrüstung herzustellen, zu verbessern und aufzuwerten.

ZUSAMMEN SIND WIR STARK – Die Saat ist skrupellos und tödlich. Um zu bestehen, braucht man Hilfe – ein Team. In Remnant: From the Ashes können Spieler sich mit bis zu drei anderen Überlebenden verbünden. Zur Auswahl stehen mehrere Helden von denen jeder Archetyp über einzigartige Fähigkeiten und Vorzüge verfügt, die dem Team beim Überleben helfen werden.

Remnant: From the Ashes wird zum ersten Mal bei der gamescom (21. – 25. August 2018) & PAX West (31. August – 3. September 2018) mit spielbaren Demos vorgestellt. Der Messestand von Perfect World kann besucht werden, um dort die erste Demo zu spielen und einige Mitglieder des Entwicklungsteams kennenzulernen.

Mehr über Remnant: From the Ashes auf http://www.RemnantGame.com