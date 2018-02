Veröffentlicht am

in News

RiftStar Raiders veröffentlicht kostenlose Demo

Der hochkarätige Weltraum-Shoot-‚em-up RiftStar Raiders, der Ballern, Beute und individuelle Raumschiffgestaltung für Teams mit bis zu 4 Spielern in den Mittelpunkt stellt, wird am 27. Februar auf PlayStation 4 veröffentlicht und einen Tag danach, am 28. Februar, auf Xbox One und PC (Steam).

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung stellen Entwickler Climax Studios und Herausgeber Vision Games Publishing jetzt eine kostenlose Probeversion von RiftStar Raiders auf PlayStation 4 zur Verfügung, um Interessierten einen Vorgeschmack auf den Einzelspieler- und den kooperativen Mehrspielermodus zu geben. Ab morgen, 7. Februar, steht die Probeversion auch auf Xbox One und PC (Steam) zur Verfügung.

Die ‚Spiralarm‘ Galaxie in den Tiefen des Weltalls ist in Gefahr. Der ‚WarSwarm‘, eine tödliche Form kollektiver künstlicher Intelligenz, will das uns bekannte Universum unterwerfen und zerstören. Die Spieler sind mit seiner Rettung betraut. Die berüchtigsten Gesetzlosen der Föderation, die Raider, sind aufgerufen, die Galaxie gemeinsam mit List, Mumm und Feuerkraft zu verteidigen … und dabei einen hübschen Gewinn einzustreichen.

Das von Retro- und Arcade-Klassikern inspirierte RiftStar Raiders ist eine moderne Interpretation eines vertikalen Weltraum-Shoot-‚em-up, bei dem Spieler solo oder als Team mit reiner Feuerkraft ihren Beutezug durch neun beeindruckende handlungsbasierte Missionen antreten. Ob sie gegen feindliche Piratenbanden oder den WarSwarm der Aliens kämpfen, können Piloten ihren Gewinn maximieren, indem sie Bares und andere Schätze von ihren Gegnern erbeuten, um die Systeme, Waffen und Schilde ihres Schiffes zu verbessern und seine Triebwerke aufzurüsten. Dank einer großen Vielfalt verfügbarer Waffenkombinationen können Spieler ihren Spielstil individuell an jede Mission anpassen: vom Tank, der Treffer einsteckt, über Unterstützer bis zum Schadensverursacher, der als Erstes in den Kampf zieht.

Dies sind einige der Hauptfeatures von RiftStar Raiders:

Beute geht vor: Feuerkraft und das Erzielen von Beute sind die wesentliche Voraussetzung, um Waffen und Schilde zu fertigen und Triebwerke hochzurüsten, um noch härter zuzuschlagen, noch schneller zu fliegen und noch cleverer zu spielen!

Einsätze als Team: Teamarbeit ist in diesem kooperativen Onlinespiel für bis zu 4 Spieler der Schlüssel zum Erfolg. Schließe gemeinsam mit Freunden Ziele ab, aber schnappe dir als Erster die Beute.

Kontrolle durch intensive Kämpfe: Spieler haben Zugriff auf eine riesige Palette an Ausrüstung und Waffen, um in diesem rasanten Kampferlebnis die Oberhand über ihre Gegner zu gewinnen. Kämpfe dich durch Wellen verschiedener feindlicher Einheiten, jede eine Herausforderung für sich.

Fortschritt mit jeder Spielsitzung: Das Raider-Raumschiff entwickelt sich mit jeder Mission weiter. Durch das Sammeln von Belohnungen und Beute können Piloten ihr Schiff individuell gestalten, um es mit jeder neuen Herausforderung aufzunehmen. Dank einer breiten Palette möglicher Kombinationen ist kein Einsatz wie der andere.