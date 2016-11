RISE OF THE TOMB RAIDER PS4 Pro Tech-Video

Square Enix hat heute von der 20-Jahre Jubiläums-Version von RISE OF THE TOMB RAIDER ein 4K-Tech-Video zur PlayStation-Pro-Version veröffentlicht.

Lara Crofts aktuellstes Abenteuer gehört zu den ersten Titeln, die von der Hardware-Power der neuen Sony-Konsole profitieren, wenn sie am 10. November erscheint. In dem viermüntigen Clip werden die brandneuen Grafik-Features von RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM auf der PlayStation 4 Pro in Bewegung gezeigt: Von der 4K-Auflösung über die verbesserte Bildrate bis hin zur noch detaillierteren Optik.

RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM wird auf der PlayStation 4 Pro drei verschiedene Grafik-Modi bieten: „4K-Auflösung“, „Hohe Bildrate“ und „Verbesserte Grafik“. Während 4K die erhöhte Auflösung entsprechender TV-Geräte unterstützt und mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, sorgt „Hohe Bildrate“ für ein noch flüssigeres Spielerlebnis in 1080p. „Verbesserte Grafik“ optimiert schließlich den gesamten Grafik-Look – und das bei 1080p und mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde.

RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM enthält nicht nur RISE OF THE TOMB RAIDER, sondern auch ein komplett neues Story-Kapitel mit dem Titel „Blutsbande“ inklusive VR-Unterstützung (nur für PlayStation VR), den Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten bieten. Die limitierte Day-One-Edition wird zudem ein exklusives Artbook enthalten.